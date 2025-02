Shakira ricoverata in ospedale dopo un malore: cos'è successo

Shakira non sta bene . La cantante colombiana ha cancellato il concerto previsto per domenica 16 febbraio a Lima, Perù, a causa di un improvviso ricovero in ospedale dovuto ad un problema addominale. In un post condiviso sui suoi account social, l'ex compagna di Gerard Piqué ha espresso il suo rammarico per non potersi esibire, ringraziando i fan per la comprensione. Il suo team sta lavorando per riprogrammare lo spettacolo. Al momento, non ci sono aggiornamenti ufficiali sul concerto previsto per lunedì 17 febbraio.

Shakira in ospedale: l'annuncio social

"Mi dispiace informarvi che ieri sera sono dovuto andare al pronto soccorso per un problema addominale e sono ricoverata in ospedale al momento", ha spiegato l'artista su Twitter. Poi ha aggiunto: "non sono in grado di presentare un concerto stasera". Shakira, che di recente ha vinto il Grammy per il miglior album pop latino per "Las mujeres no lloran", ha espresso il suo dispiacere per la cancellazione del concerto, espreminedo altresì speranza per una pronta ripresa: "Sto lavorando per stare meglio e per essere dimessa lunedì, così posso presentare lo spettacolo che ho preparato per voi". La notizia del suo ricovero in ospedale ha suscitato enorme preoccupazione sui social network, dove i follower peruviani e latinoamericani hanno inviato messaggi di sostegno con l'hashtag #FuerzaShakira. I fan e i colleghi del mondo della musica hanno inondato le reti di auguri per una pronta guarigione. "Sei una guerriera, Shakira", ha scritto un follower.