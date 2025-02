Olly non andrà all'Eurovision? Cosa potrebbe succedere e gli scenari

Olly ha vinto la 75ª edizione del Festival di Sanremo con la canzone "Balorda Nostalgia" , assicurandosi il diritto di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio. Nel corso della recente conferenza stampa conclusiva della kermesse canora, il cantante ha espresso la necessità di prendersi del tempo per decidere se partecipare all'Eurovision: " Non ho pensato all'eventualità. Se c'è la possibilità mi prenderei del tempo ma è un onore incredibile ".

Olly, cosa succederebbe se non andasse a Eurovision

Il regolamento dell'Eurovision Song Contest prevede che ogni emittente televisiva nazionale membro dell'European Broadcasting Union selezioni il proprio rappresentante attraverso un concorso nazionale o una selezione interna. Per l'Italia, la RAI designa automaticamente il vincitore del Festival di Sanremo come rappresentante italiano al contest europeo, a meno che il vincitore rinunci. In quel caso, l’emittente ha la facoltà di scegliere un altro artista, spesso tra i finalisti del Festival. A prendere il posto di Olly, potrebbero essere quindi Lucio Corsi o Brunori Sas, arrivati rispettivamente al secondo e al terzo posto della 75esima edizione della gara canora sanremese. Il regolamento dell'Eurovision prevede inoltre che non c'è alcun vincolo di nazionalità, quindi il cantante non deve essere necessariamente cittadino del Paese che rappresenta e che non esiste alcun obbligo di cantare nella lingua ufficiale del Paese..