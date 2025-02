Selvaggia Lucarelli e Marino Bartoletti, insulti per Cristicchi tra 'sporcizia mentale' e 'slurp'

L'attacco a Cristicchi

Il lungo messaggio di Selvaggia è poi proseguito facendo riferimento al padre, scrivendo: "è uno di quelli con la sporcizia mentale. Perchè non penso riesca a vedere nulla di romantico in quello che è stato l'accudimento di mia madre". Ed ancora: "Io non penso neppure che sia vietato raccontare questa malattia in modo diverso da come l'ho vissuta io e come l'hanno vissuta in tanti, ma oltre al fatto che trovo la canzone banale, pretendo rispetto per chi rifiuta la romanticizzazione di una malattia schifosa. Grazie". Lucarelli come un fiume in piena continua il suo sfogo social, attaccando anche Cristicchi, commentando alcune frasi 'presuntuose' del cantante che si vantava del successo del suo brano, in particolare nel corso di Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai 1: "Tutti questi video che raccontano come Cristicchi celebri se stesso e il successo della canzone in maniera che ormai sfocia nel grottesco, dimostrano inequivocabilmente come fosse molto interessato al risultato che al presunto messaggio".