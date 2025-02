"È arrivato il momento di rincontrarci": Fedez , l'annuncio e le parole della mental coach

Fedez torna ad esibirsi dal vivo: l'annuncio

"È dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo...esattamente 10 anni fa salivo sul palco del Forum per il PopHoolista Tour, un concerto con il palco al centro, perché intorno c’eravate voi. Ho deciso di tornare così, come tutto è iniziato: un palco al centro, perché intorno ci siate ancora voi. È arrivato il momento di rincontrarci. È arrivato il momento di tornare a casa. Forum. Dieci anni. Un palco al centro", ha scritto su Instagram l'ex marito di Chiara Ferragni. Sembra proprio che Fedez voglia tornare a far parlare di sé per la sua musica e non per le vicende personali. Con una scaletta che attraversa tutta la sua carriera, il concerto promette di essere un evento carico di emozioni e sorprese...