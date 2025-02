Marta Donà, sfogo social dopo Sanremo: "In questi giorni ho avuto paura"

Marta Donà, l'ultimo gesto social

"Ho il privilegio di fare del mio lavoro la mia vita. Mi fa sorridere (e mi ha anche fatto piangere) come il mio nome, in questi giorni, sia stato usato. Non ho mai pensato di poter essere al centro dell’attenzione proprio perchè vivo per porre al centro gli altri, è ciò che mi dà orgoglio e soddisfazione", ha scritto la manager in un lungo messaggio sul suo account Instagram. Poi ha proseguito: "Costruire insieme, immaginare, crederci fortissimo, condividere sono alcune delle cose che mi muovono da sempre. Non ho mai pensato di dover avere paura di fare bene qualcosa e in questi giorni invece ne ho avuta di paura. Per fortuna è durata poco. Il bene vero che ho attorno mi ha aiutata a vivere sopra alle cose, sorvolare, appunto, planare e delicatamente poggiarmi avendo ben impresse le immagini di ciò che ho vissuto, come diapositive di una vita. Senza retorica dico grazie". Ed ancora: "Grazie al mio team straordinario, una squadra con la quale chillare in spiaggia di giovedì a pranzo e urlare a squarciagola per strada la notte. Grazie a tutti quelli che sanno come sono i miei occhi quando sono felice ma soprattutto sanno come sono i miei occhi quando sono triste e non hanno mai smesso di farli sorridere. Anche con le lacrime". Concludendo: "Grazie Francesca, Alessandro e Federico che mi avete fatto vivere una settimana immersa nell’arte e nella musica, questo è il mio privilegio ed è l’unica cosa che conta".