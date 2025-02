Schillaci, il ricordo della figlia Jessica: "L'ultima cosa che mi ha detto..."

Totò Schillaci, il ricordo della figlia Jessica

La figlia di Totò Schillaci non è riuscita a trattenere l'emozione dopo aver visto un video in cui si sono viste alcuni dei momenti più significativi della carriera calcistica del padre: "Piango perché il ricordo è ancora troppo fresco, però, devo ringraziare tutte le persone, i tifosi che sono stati vicini alla mia famiglia e ci hanno fatto sentire di meno il peso della sua assenza", ha affermato Jessica, seconda figlia che Totò ha avuto dall'ex moglie Rita Bonaccorso. Parlando della malattia del padre, la giovane ha detto: "Pochi giorni dopo che ci eravamo salutati finite le vacanze, ha cominciato a mostrare i sintomi gravi della malattia, perché non si alzava più dal letto, non mi rispondeva più al telefono come prima e, quando mio fratello mi confermò che stava male, ho lasciato subito Verona, dove lavoro, e sono partita per Palermo. Le ultime due settimane della sua vita le abbiamo vissute in modo intensissimo. Quello che mi manca di più di lui è la sua presenza a tavola, perché era un uomo che faceva proprio ridere, era divertente".