Lukaku a C'è Posta per Te tra commozione e sorpresa: cos'è successo da Maria De Filippi

Romelu Lukaku è stato tra gli ospiti dell'ultima puntata di stagione di C'è Posta per Te , andata in onda sabato 1° marzo in prima serata su Canale 5. Il calciatore del Napoli e della nazionale belga è stato protagonista di una toccante sorpresa fatta da Francesca al fidanzato Emanuele , che ha sconfitto la leucemia dopo 12 cicli di chemioterapia e un trapianto di midollo donatogli dalla sorella. Nel corso della trasmissione, la giovane 22enne ha espresso tutto il suo amore per il compagno, ricordando il loro primo incontro quando aveva 17 anni ed il difficile percorso affrontato insieme durante la malattia.

Romelu Lukaku a C'è Posta per Te

"Ce l'hai sempre messa tutta, se oggi parliamo di futuro è merito del tuo coraggio. Voglio passare il resto della mia vita con te", ha detto Francesca al fidanzato, Poi Maria De Filippi ha letto una lunga lettera che ha ripercorso l'amore di Emanuele e Francesca. Un idillio che ha dovuto fare i conti con la malattia del ragazzo: "Nella testa avevo solo quella parola, leucemia, arrivata all'improvviso nella nostra vita per offuscare la felicità. Mi hai detto ‘Se tu mi stai vicino, ce la faccio'. Ma certo che ti sto vicino, ma se ce l'hai fatta è solo merito tuo". Subito dopo in studio è entrato Romelu Lukaku per fare una sorpresa ad Emanuele. L'attaccante ha omaggiato il protagonista della toccante storia con una maglia del Napoli e dei biglietti per assistere ad una partita della squadra allo stadio. Poi ha aggiunto: "Sei tu un grande, sei un leone per me. La tua storia è stata di ispirazione, un esempio. La tua fidanzata è eccezionale, sempre al tuo fianco. Il solo consiglio che ti posso dare è guardare in avanti e iniziare questo capitolo della tua vita con le persone che ti amano",