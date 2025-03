Festival di Sanremo... a Torino nel 2026? Cosa sta succedendo

Il Festival della canzone italiana , altresì conosciuto come Festival di Sanremo , potrebbe non svolgersi più nel celebre comune della riviera ligure. La Rai starebbe valutando un piano alternativo per l'organizzazione della popolare kermesse canora nazionale , in risposta alla decisione del Comune di Sanremo di indire una gara pubblica per l'assegnazione dell'evento (decisione presa in seguito ad una recente sentenza del TAR della Liguria che ha imposto all'amministrazione locale di mettere a gara il marchio "Festival della Canzone Italiana").

Festival della canzone italiana: la reazione della Rai e la possibile nuova location

Il piano alternativo prevederebbe altresì la possibilità di organizzare la gara canora in una città diversa, con un nuovo nome, come "Festival della Musica Italiana", per evitare possibili contese legate al marchio "Festival della Canzone Italiana". In considerazione del fatto che la Rai è membro dell'European Broadcasting Union (EBU), l'evento manterrebbe comunque la funzione di selezionare il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest. Tuttavia, al momento, non è stata presa alcuna decisione definitiva riguardo alla città ospitante, tra le alternative si è parlato insistentemente di Torino, che in passato ha già ospitato l'Eurovision Song Contest. La scelta dipenderà dalla disponibilità di strutture adeguate e dalla qualità degli accordi con le amministrazioni locali, con l'obiettivo di stabilire una convenzione solida che eviti situazioni simili a quella attuale con Sanremo. Le anticipazioni sulla delibera del nuovo bando di gara del Comune di Sanremo avrebbero irritato la Rai, sia per la richiesta di un cospicuo incremento economico (la base d'asta sarebbe di 6,5 milioni di euro contro gli attuali 5), sia per la richiesta vincolante di organizzare altri quattro eventi nella città ligure.