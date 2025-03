Elodie a Verissimo: le confessioni su Iannone, Sanremo e il cinema  

Elodie: il cinema e l'amore per Andrea Iannone

Facendo riferimento alla esperienza nel cinema e al film Gioco pericoloso, Elodie ha ammesso di aver scoperto un nuovo modo di mettersi in gioco: "Non avevo studiato recitazione, lo sto facendo adesso con una mia amica che mi aiuta con l'interpretazione. Il cinema mi ha aiutato a empatizzare, a capire gli altri e me stessa. È una possibilità di vivere altre vite". Ha espresso la sua sorpresa per il riconoscimento ricevuto al David di Donatello: "Non me l'aspettavo sicuramente, era per il primo film". Durante l’intervista a Verissimo, Elodie, reduce dalla partecipazione alla settanntacinquesima edizione del Festival di Sanremo, ha raccontato anche della sua relazione con il campione di MotoGp Andrea Iannone, con cui sta insieme da quasi tre anni. "Come va l’amore? Benissimo. Con Andrea va benissimo. Ci amiamo molto e siamo una grande squadra. Ci supportiamo a vicenda". Poi ha descritto la loro storia come una relazione matura e adulta, basata sulla comprensione e sull’affetto profondo: "È fatta di comprensione, di abbracci, di amore, bello, sì molto".