Spalletti: "Il sogno con l'Italia, Napoli ultimo club e la maglia strappata a Maradona"

Il ricordo di Maradona e il futuro di Spalletti

Uno dei momenti salienti dell'intervista è stato anche il ricordo di una partita di Coppa Italia del 1988 tra Spezia e Napoli, durante la quale Spalletti, allora centrocampista dello Spezia, si trovò ad affrontare Diego Armando Maradona, e per fermarlo usò perfino le maniere forti, strappandogli la maglia: "Non c’era modo di tenerlo. Avevamo fatto gol, lui c’era rimasto male e si è arrabbiato, andando fino in porta. Poi, dopo il fallo, ha tirato la punizione: gol dell'1-1". Nella sua stanza a Castel Volturno, Spalletti aveva appeso diverse maglie di Maradona, simbolo di ispirazione e forza per lui e per la squadra. Ha commentato: "Perché Maradona era sempre lì sopra a vigilare su di noi. Per sentirlo più vicino e avere qualcosa in comune con lui, ci dava forza". Il ct ha dichiarato che la sua esperienza al Napoli sarà l'ultima in un club italiano, sottolineando la difficoltà di allenare un'altra squadra in Italia dopo aver guidato il il club calcistico partenopeo: "Napoli è la mia ultima esperienza nei club, non avrei mai potuto allenare un’altra squadra in Italia".