Gino Paoli, morto il figlio Giovanni: aveva 60 anni

Giovanni Paoli, le parole del padre Gino

Il celebre cantante ligure ha parlato del figlio primogenito (in rapporto alla sorella Amanda) nel suo libro "Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni": "Giovanni e Amanda, i miei primi due figli, hanno fatto un bel pezzo di vita insieme. Dall’infanzia fino all’adolescenza. E, come è giusto che sia, hanno fatto tutti gli errori che bambini e adolescenti commettono. Perché bisogna sbagliare per sapere che la strada era sbagliata". Parlando della paternità, ha poi aggiunto: "Devo ammettere di essere felice dei miei quattro figli. Statisticamente, su quattro uno dovrebbe essere un mezzo delinquente. Invece non è così: sono quattro brave persone: merito delle loro madri, non certo mio". Ed ancora: "Giovanni forse è il più accondiscendente dei quattro, il più accomodante. E ormai è un uomo di quasi sessant’anni, fa il giornalista. È in un certo senso altro da me, non posso più considerarlo il bambino che mi trotterellava dietro tanto tempo fa".