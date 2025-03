Brignone, la confessione in tv su Sinner: "Vorrei giocare ma..."

Federica Brignone, la rivelazione inedita su Sinner

"Se lui sa che voglio giocare a tennis con lui? Non lo so, non ho mai osato chiederglielo", ha dichiarato la campionessa. Poi ha aggiunto: "Ma non si divertirebbe, io faccio schifo a giocare a tennis. Non la vedo neanche la sua pallina". Fabio Fazio ha ironizzato: "Vabbè, ma adesso non è che devi essere competitiva con Sinner fallo per divertirti". E la Brignonre ha replicato: "No, quello sì, è che lui tocca la palla talmente forte che sarebbe impossibile secondo me. E dopo sciamo insieme? Eh, in quel caso mi starebbe dietro senza problemi”. Alla domanda su "come fa ad andare così forte?", Federica ha replicato: “Sono una che è sempre stata lì, vado al mio massimo, so qual è il mio limite e cerco di alzare sempre l’asticella. Sono una che non ha paura, faccio un sacco di sport pericolosi, anzi mi piacciono tantissimo, però sono una che deve sapere cosa sta facendo. Cerco sempre di alzare l’asticella, in questo momento, mi fido in condizioni difficili dove magari tanti altri non si fidano, e quindi sono sempre in controllo e sono sempre veloce”. Anche Deborah Compagnoni ha voluto lasciare un commento sulla sua collega: "Per me Federica è la migliore di tutte, sono anni che scia benissimo e vince, e quest’anno ha dimostrato ancora una volta di essere la più forte”. “È un onore detto da Deborah, quando ero piccola guardavo tutte le sue gare”, ha commentato fiera la Brignone.