Elodie, confessioni su Iannone: "L'ho capito subito. Quando arriva sudato..."

Elodie è stato ospite dell'ultima puntata di Domenica In, andata in onda in prime time il 23 marzo su Rai 1. La cantante, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo, ha parlato ai microfoni del salotto televisivo di Mara Venier della sua crescita personale, dell'amore per i suoi genitori e quello per il compagno Andrea Iannone , mostrando quanto sia legata ai suoi affetti e cambiata nel corso degli anni. " In 10 anni la mia vita è completamente cambiata perché io non avrei mai pensato di fare ciò che sto facendo ora e sono davvero felice per come stiano andando le cose. Sto crescendo, imparando a fare bene questo lavoro che adoro ", ha affermato la cantante.

Elodie, la confessione sui genitori a Domenica In

La cantante, attualmente al cinema come protagonista del film "Gioco Pericoloso" ha poi parlato dell'affetto che riceve giornalmente dai suoi fan: "Io penso perché sono onesta e l'ho sempre dimostrato. Odio le persone che non hanno il coraggio di essere se stesse anche perché ogni storia ha il suo perché e ha diritto di esistere. Quindi, io devo questa mia onestà al pubblico perché voglio che, se mi deve scegliere, mi scelga al cento per cento per come sono". Crescendo e maturando, Elodie ha scoperto nuove emozioni: "Nell'ultimo periodo della mia vita, sono diventata molto più emotiva perché mi rendo conto come e quanto la vita ti possa sorprendere". Ed ancora: "Io amo il mio passato, lo guardo con altri occhi oggi perché mi è servito tanto a diventare ciò che sono, è come se certi dolori si trasformassero. Ad esempio, quando siamo adolescenti c'è molto scontro con i genitori, invece, adesso li amo come mai ma proprio come essere umani, vorrei che si sentissero liberi di essere persone e non solo genitori. Mamma si è sposata l'anno scorso con il suo compagno Francesco, un uomo stupendo. Erano una coppia da sette anni e lui l'ha aiutata tantissimo, l'ha compresa e per me, vederla felice, è fondamentale. Noi siamo amiche, ci raccontiamo tutto"...