Gigi D'Alessio: "Maradona un debole, è morto solo. Sta venendo fuori di tutto"

Gigi D'Alessio è stato ospite dell'ultima puntata di Domenica In , dove ha raccontato un aneddoto riguardante l'ex calciatore del Napoli Diego Armando Maradona . " Scrissi la canzone 'Si turnasse a nascere' per me, a Dubai, mentre ero con Maradona, mi chiese cosa stavo facendo. Quando Diego sente la mia canzone, mi guarda e ridendo mi ringrazia per avergliela dedicata ", ha riferito il cantautore partenopeo.

Gigi D'Alessio, la confessione su Maradona a Domenica In

Gigi D'Alessio, in un videoclip precedente e mandato in onda durante l'intervista concessa a Mara Venier, raccontava: "Mi chiese di poter fare il videoclip di questa canzone. Io gli ho risposto che era la canzone della mia vita ma quando ho capito che ci teneva così tanto ho deciso di accontentarlo". Il cantante ha aggiunto: "Gli ho detto che il video lo avrebbe fatto lui ed io sarei comparso solo nel finale". Ed ancora, una volta tornati in studio: "Diego come tutti i grandissimi è rimasto solo, è morto solo". Commentando poi il processo in atto in Argentina riguardante la morte di Maradona, Gigi ha affermato: "Ho visto che sta venendo fuori di tutto anche lui aveva dei difetti come tutti noi...Era un debole, un fragile. È morto solo perché era un uomo solo". Attualmente sono sette i professionisti accusati per il decesso del calciatore argentino. Stando alle risultanze dell'autopsia, Maradona avrebbe vissuto fino a 12 ore di agonia prima del decesso, con accumulo di liquidi sia nell'addome che nei polmoni.