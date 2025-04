Alice Campello: "Io, Morata e la depressione. Dopo il parto sono quasi morta"

Alice Campello e il ritorno con Alvaro Morata

Le confessioni di Alice Campello sono poi proseguite: "Abbiamo avuto entrambi la depressione. L'amore non ci è mai mancato, io dopo il parto di Bella sono quasi morta e questo mi ha cambiato. Non stavo bene e non me ne rendevo conto, adesso riesco a dare la miglior parte di me. E la stessa cosa vale per lui, ha tantissima pressione, il suo è un mondo molto complicato. Non c'era niente di falso, io per lui morirei, è l'amore della mia vita". La modella ha poi raccontato come lei ed il calciatore del Galatasaray si sono riavvicinati: "Per i bambini ci vedevamo, una volta un film, una volta una cena... Avevamo sempre bisogno di vederci o di parlare, quindi alla fine ci siamo ritrovati e anche riconquistati. Questo è stato bello. Adesso Alvaro sta bene, siamo rinati, non potremmo vivere l'uno senza l'altro". Alice ha fatto chiarezza anche riguardo le voci di gossip riguradanti terze persone che sono circolate nei mesi scorsi: "Prima controllavo tutto, ma poi dicevano così tante cose impossibili che mi hanno fatto male relativamente. Chiedo solo di restare così, di essere serena e tranquilla nel lavoro e con la mia famiglia, non chiedo altro".