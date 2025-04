"Voglio diventare mamma": Federica Brignone si racconta a cuore aperto 

Federica Brignone è stato ospite dell'ultimo appuntamento (registrato prima del bruttissimo incidente in pista) di Verissimo , andato in onda domenica 6 aprile su Canale 5. Nel corso dell'intervista, la campionessa di sci si è raccontata con sincerità, aprendo il racconto sulla sua vita privata e sui sogni per il futuro. Parlando del legame con il compagno Davide, ha ammesso: " Mi piace stare con lui, fare cose insieme, ma non parliamo molto dei miei risultati sportivi ”.

Federica Brignone e il desiderio di maternità

Figlia dell’ex sciatrice Maria Rosa Quario e del maestro di sci Daniele Brignone, Federica proviene da una famiglia profondamente legata al mondo della neve. Nonostante ciò, guarda avanti immaginando una vita oltre le gare: “Ai miei genitori piacerebbe diventare nonni, e anche a me piacerebbe diventare mamma. Ma non è ancora il momento giusto”. Nel corso dell'intervista, Brignone ha ripercorso i momenti salienti della sua straordinaria stagione, ammettendo di essere la prima a sorprendersi per i risultati ottenuti: “Ovviamente non mi aspettavo tutto questo, anche se mi sono impegnata. Sono cresciuta un po’ alla volta”. La sciatrice ha poi ricordato un periodo difficile vissuto qualche anno fa, quando aveva seriamente pensato di dire addio alle gare: “Ero in giro da tanti anni, c’era stato il Covid. Avevo perso l’entusiasmo, la parte divertente. Non sapevo se continuare o meno. Ho iniziato la Coppa del Mondo nel 2009, ma poi ho cambiato idea”. Un periodo difficile che, per fortuna, è riuscita a superare. Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Federica ha espresso un ringraziamento speciale al Corpo dei Carabinieri, che l’ha sostenuta fin da giovanissima: “Hanno creduto in me quando avevo 17 anni, quando ero solo una ragazzina. A quell’età è fondamentale avere qualcuno che ti supporti. Li ringrazio di cuore”. Il suo desiderio? “Mi auguro solo di vivere serena e di godermi la vita”.