 "Dopo Briatore ho amato e sofferto": la confessione di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci dopo Briatore: la confessione a Verissimo

Il malessere pare sia arrivato all'improvviso a causa dei cambiamenti di vita (professionali e familiari) vissuti da Gregoraci: "Un programma che va via dalla tua vita, che era una famiglia e non solo un lavoro, il trasferimento di mio figlio a Ginevra, poi la vita sentimentale". Ed ancora: "Si sono messe insieme tutte queste cose e sono crollata. Sono finita in ospedale perché avevo una febbre molto alta, non capivamo cosa fosse. Mi hanno trovato una brutta infezione, causata da difese immunitarie troppo basse e stress". Elisabetta ha parlato anche della sua vita sentimentale, spiegando al momento di essere single: "Sto molto bene come sto, da sola, anche in questo sono cambiata, prima avevo paura. Ho avuto delle frequentazioni che sono durante anche anni, però poi mi sono resa conto che non andavano bene per me, quindi ho lasciato andare". Alla domanda diretta di Silvia Toffanin, se avesse mai amato dopo Flavio Briatore, la showgirl ha replicato: "Ho amato anche dopo di lui, amato e sofferto tanto. Ci sono state storie poi finite". Il rapporto oggi con l'imprenditore è sereno e rispettoso. Lei gli è stata accanto anche quando l'imprenditore ha annunciato di avere alcuni problemi di salute: "Penso che questo siano le cose importanti della vita, non ho fatto una cosa straordinaria ma una che secondo me era giusto fare. È bello rispettarsi e volersi bene, rimanere una famiglia. Alla base ci deve essere un'intelligenza da parte di entrambi, Ci sono state e ci sono ancora delle difficoltà".