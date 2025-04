Michelle Trachtenberg, parla il medico: la verità sulla causa della morte

A quasi due mesi dalla sua scomparsa, le autorità hanno chiarito le cause della morte di Michelle Trachtenberg , trovata esanime il 26 febbraio scorso nel suo appartamento a Manhattan. Il medico legale di New York ha stabilito che l’attrice 39enne è deceduta per " complicazioni legate al diabete mellito ", definendo quindi la morte come " naturale ", chiarendo definitivamente un caso che aveva sollevato dubbi e speculazioni.

Michelle Trachtenberg, il progressivo peggioramento fisico e mentale

La conferma è stata comunicata alla CNN tramite un portavoce dell'ufficio del medico legale. Inizialmente, la causa della morte era stata definita "indeterminata", poiché la famiglia aveva rifiutato di autorizzare l'autopsia, in linea con la tradizione ebraica. I test tossicologici fatti hanno però permesso di identificare il quadro clinico, evidenziando l’impatto della malattia, da cui l’attrice era affetta da tempo. Fonti vicine all'attrice hanno riferito di un progressivo peggioramente fisico e mentale negli ultimi anni, complicato da un trapianto d'organo e da un profondo stato depressivo. Proprio a causa del suo aspetto fisico debilitato, l'attrice aveva ricevuto critiche online, alle quali aveva risposto: "Non è malnutrizione, non ci sono problemi". Tra i tanti colleghi che hanno voluto renderle omaggio, ci sono stati anche Blake Lively, Sarah Michelle Gellar, David Boreanaz e Melissa Gilbert. Classe 1985, l'attrice era nota per i suoi ruoli in serie televisive come 'Buffy l'ammazzavampiri' e 'Gossip Girl'. La sua carriera, iniziata in tenera età, l'ha vista protagonista sia sul piccolo che sul grande schermo.