Concertone Primo Maggio: cantanti, conduttori, orari e dove vederlo

Torna anche quest'anno il tradizionale Concertone del Primo Maggio a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, per celebrare la Festa dei Lavoratori. L'evento, a ingresso libero, sarà trasmesso su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia, con una diretta lunga oltre 10 ore. La festa in piazza inizierà alle 13,30, mentre su Rai 3 la copertura partirà dalle 15,15 con l'anteprima, a cui faranno seguito le tre parti del concerto principale fino alle 24,15.