Elodie e la gaffe che scatena Fazio: "Sei incinta?". Poi la reazione inaspettata

I chiarimenti e la gaffe

Per rimendiare al possibile fraintendimento, Elodie ha chiarito: "No! Io e Andrea stiamo benissimo, non lo avrei detto, però, no, non sono....". Vedendola in difficoltà Fazio ha però insistito: "Ma stai bene?". La risata nervosa di Elodie avrebbe però lasciato intendere altro. In evidente imbarazzo per essere stata fraintesa la cantante ha poi cambiato discorso, tirando in ballo una signora del pubblico, alla quale ha rivolto lo sguardo per quasi tutta l'intervista. "Non so perché mi viene da guardare la signora con gli occhiali! Per me stiamo insieme in questa serata…", parole che hanno imbarazzato non poco la cantante, che poi si è accasciata sul bancone del presentatore.