Eurovision 2025, dove vederlo in tv e in streaming: chi è la conduttrice

La 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest prenderà il via martedì 13 maggio in prima serata su Rai 2 con la prima semifinale in diretta da Basilea, Svizzera. Saranno quindici le nazioni che si sfideranno quindi stasera per accedere alla finale di sabato 17 maggio. L’evento sarà trasmesso in prime time oltre che sulla seconda rete della tv di Stato, anche su RaiPlay e Rai Radio 2, con il commento radiofonico di Diletta Parlangeli e Matteo Osso.