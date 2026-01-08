Viva el Tour: Cassano, Adani e Ventola il 12 gennaio al Metropolitan di Catania

Catania, 8 gennaio 2026 - Dopo il successo delle prime due tappe di Napoli e Torino, Viva El Futbol arriva a Catania con Viva El Tour , il progetto live prodotto da Urban Vision Group che trasforma uno dei talk sportivi più seguiti del web in uno spettacolo teatrale dal vivo. L’appuntamento è per lunedì 12 gennaio 2026 sul palco del Teatro Metropolitan , per una serata che unisce calcio, racconto e partecipazione diretta del pubblico.

Sul palco Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, affiancati da Corrado Tedeschi, danno vita a uno spettacolo che supera i confini del podcast tradizionale e si apre a una dimensione teatrale autentica, ironica e coinvolgente. Ospite speciale della serata sarà Giuseppe Mascara, storico fantasista e leggenda del Catania.

Talk, dibattiti, aneddoti e momenti di confronto diretto con la platea rendono la tappa di Catania un evento unico, costruito sul dialogo continuo con il pubblico. Dopo il successo di Napoli e Torino, Viva El Tour prosegue il suo viaggio nei teatri italiani, confermando la forza di un format capace non solo di riempire i teatri, ma anche di far vivere i contenuti live dello spettacolo sui social raggiungendo già oltre 20 milioni di views. Uno show che sta ridisegnando il linguaggio e lo spazio al racconto del calcio: non più solo commento sportivo, ma esperienza culturale e popolare, pensata per una community che vuole esserci, partecipare, intervenire.

Gli ospiti speciali sono uno degli elementi centrali di Viva El Tour, capaci di rendere ogni tappa un appuntamento unico. Protagonisti del mondo del calcio salgono sul palco per condividere storie, ricordi e punti di vista inediti, creando un dialogo diretto e autentico con il pubblico. Le precedenti tappe di Napoli e Torino hanno visto la partecipazione di Lorenzo Insigne e Fabio Quagliarella, confermando la forza del format nel portare sul palco nomi iconici.

Nato come format digitale, Viva El Futbol si è affermato rapidamente come uno dei talk sportivi più seguiti del panorama italiano grazie a un linguaggio diretto, libero e immediatamente riconoscibile. Il suo successo si fonda su un modo di raccontare il calcio che va oltre il risultato e l’analisi tecnica intrecciando memoria, emozioni, cultura pop e vissuto personale. Un racconto capace di creare una relazione forte e partecipativa con il pubblico, trasformando ogni appuntamento in uno spazio di confronto autentico.

Con Viva El Tour, questa identità trova nel teatro una nuova dimensione: più intima, condivisa, senza perdere l’energia originaria che trasforma la passione calcistica in un’esperienza dal vivo coinvolgente capace di rompere la quarta parete.

Il progetto è prodotto da Urban Vision Group, all’interno di un accordo che intreccia teatro, contenuti digitali e comunicazione urbana. Accanto agli eventi live, il tour vive anche off-stage, attraverso vlog, mini-documentari e contenuti social che raccontano il dietro le quinte e il legame tra lo spettacolo e le città che lo ospitano.