Achille Lauro al Festival di Sanremo, il programma: pronto un omaggio da brividi

Il cantautore in conferenza: “Qui mi sento a casa, con Carlo Conti c’è stata da sempre grande sintonia”
1 min
Achille Lauro al Festival di Sanremo, il programma: pronto un omaggio da brividi

Achille Lauro stasera canterà 16 marzo con Laura Pausini e poi omaggerà le vittime di Crans Montana. Lo ha annunciato Carlo Conti in conferenza stampa all'Ariston prima della seconda serata del Festival di Sanremo. "Avrebbe dovuto proporre" 'Incoscienti giovani', ha spiegato Conti, "ma quando abbiamo visto quella mamma cantare il brano di Achille (‘Perdutamente, ndr') davanti alla bara del figlio, ci siamo detti: dobbiamo cambiare, fare quella canzone lì, e Achille ha accettato”.

Achille Lauro: “A Sanremo mi sento a casa”

"Qui mi sento a casa, anche con Carlo c'è stata da sempre una grande sintonia da quando l'ho conosciuto - le parole del cantautore in conferenza stampa - Ho visto il festival, mi è piaciuto. Mi è piaciuta molto anche Laura, sorprendente".

