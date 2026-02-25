È la notte di Pilar Fogliati, la nuova fiamma di Paratici al Festival di Sanremo

"Sono molto emozionata ma anche molto gasata". Lo dice Pilar Fogliati che sarà tra i co-conduttori della seconda serata di Sanremo. “Penso che la varietà del festival, la capacità di raccontare l'Italia anche attraverso le tendenze, le mode, il sentimento, i giovani, sia un bel modo di mettere una lente di ingrandimento. Mi piace quando è l'arte che può veicolare questo, perché ha meno giudizi, confini: penso sia la lente giusta per raccontare il paese” ha aggiunto la nuova fiamma di Fabio Paratici.

Al suo fianco Achille Lauro conferma: "Io sono a casa al festival e con Carlo c'è una grandissima sintonia. Anche se penso che il dottore Claudio Fasulo della Rai mi bannerà dopo questa ennesima incursione. Ho visto ieri il festival e mi è piaciuto molto. Laura Pausini è stata sorprendente, si vede che è una gran professionista. Non vedo l'ora".

E poi Lillo, che viene presentato più volte con il cognome sbagliato tra mille risate: "Anche una mia professoressa lo sbagliò un anno intero. Sono già stato all'Ariston, con Greg e Latte e i suoi Derivati facemmo un canzone veramente assurda ("E noi a Gino lo menamo") e poi assieme a Max Pezzali. Grazie Carlo per quest'occasione, non ho mai fatto il co-conduttore e proverò a farlo. Forse canto anche".