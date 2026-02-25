Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

È la notte di Pilar Fogliati, la nuova fiamma di Paratici al Festival di Sanremo

L’attrice è tra i co-conduttori della seconda serata: “Emozionata sì, ma anche molto gasata”
2 min
È la notte di Pilar Fogliati, la nuova fiamma di Paratici al Festival di Sanremo © © Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani

"Sono molto emozionata ma anche molto gasata". Lo dice Pilar Fogliati che sarà tra i co-conduttori della seconda serata di Sanremo. “Penso che la varietà del festival, la capacità di raccontare l'Italia anche attraverso le tendenze, le mode, il sentimento, i giovani, sia un bel modo di mettere una lente di ingrandimento. Mi piace quando è l'arte che può veicolare questo, perché ha meno giudizi, confini: penso sia la lente giusta per raccontare il paese” ha aggiunto la nuova fiamma di Fabio Paratici.

Al suo fianco Achille Lauro conferma: "Io sono a casa al festival e con Carlo c'è una grandissima sintonia. Anche se penso che il dottore Claudio Fasulo della Rai mi bannerà dopo questa ennesima incursione. Ho visto ieri il festival e mi è piaciuto molto. Laura Pausini è stata sorprendente, si vede che è una gran professionista. Non vedo l'ora". 

E poi Lillo, che viene presentato più volte con il cognome sbagliato tra mille risate: "Anche una mia professoressa lo sbagliò un anno intero. Sono già stato all'Ariston, con Greg e Latte e i suoi Derivati facemmo un canzone veramente assurda ("E noi a Gino lo menamo") e poi assieme a Max Pezzali. Grazie Carlo per quest'occasione, non ho mai fatto il co-conduttore e proverò a farlo. Forse canto anche".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS