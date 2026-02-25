La reazione di Carlo Conti alla gaffe di Sanremo: Repubblica diventa Repupplica

Clamoroso errore nella grafica all'Ariston nel momento dedicato agli 80 anni della Repubblica. Sul palco c'è Gianna Pratesi, la signora di Chiavari di 105 anni, testimonial d'eccezione del referendum del 1946, "ospite d'onore del festival", nelle parole di Carlo Conti. Sul grande ledwall sullo sfondo del teatro, a corredo di una delle immagini dell'epoca, in bianco e nero, è comparsa la scritta, relativa al risultato del voto, "Il 54 per cento alla Repupplica", anziché Repubblica. “Mi scuso ancora ma dobbiamo controllare non so quante cose. E questa ci è sfuggita. Mi scuso ancora ma dalle mie parti si dice "Chi non fa, non sbaglia” la spiegazione di Carlo Conti in conferenza.