Arianna Fontana, dietrofront Sanremo: salta la partecipazione al Festival

La campionessa azzurra costretta a rinunciare. Confermata invece la partecipazione, tra gli altri, di Lollobrigida e Vittozzi
1 min
Arianna Fontana, dietrofront Sanremo: salta la partecipazione al Festival

"Non ci sarà stasera sul palco dell'Ariston Arianna Fontana, campionessa con il maggior numero di ori olimpici nella storia, perché ha 40 di febbre: le facciamo gli auguri di pronta guarigione, speriamo viva con noi questa bella serata da casa". Lo annuncia in conferenza stampa il vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai Claudio Fasulo. “Confermati invece Francesca Lollobrigida, vincitrice di due ori olimpici, Lisa Vittozzi, primo oro olimpico italiano nell'inseguimento femminile e i campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli a Giuliana Turra per il curling in carrozzina".

