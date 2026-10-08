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Pierfrancesco Favino nel ruolo di Sergio Marchionne: il film di Bellocchio. John Elkann sarà…

Ecco chi vestirà i panni dell'erede degli Agnelli nel racconto del manager che risollevò le sorti di casa Fiat
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Pubblicato il 08.10.2026, 22:20 (Aggiornato il 08.10.2026, 22:37)

1 min

garrelElkannFalconFavinoMarchionne

La storia della Fiat e della famiglia Agnelli arriva al cinema. Sarà Louis Garrel a interpretare John Elkann in Falcon, il nuovo film diretto da Marco Bellocchio e dedicato alla figura di Sergio Marchionne, il manager che guidò il rilancio del colosso automobilistico torinese in uno dei momenti più difficili della sua storia.

Favino nei panni di Marchionne

A vestire i panni di Marchionne sarà Pierfrancesco Favino, chiamato a raccontare sul grande schermo la vicenda dell'uomo che riuscì a risollevare la Fiat quando l'azienda si trovava sull'orlo del fallimento, diventando uno dei protagonisti più importanti dell'industria automobilistica internazionale. Accanto a lui ci sarà dunque Garrel, attore francese scelto per interpretare John Elkann, erede della dinastia Agnelli, figura centrale nella storia recente del gruppo automobilistico e nome strettamente legato anche al mondo della Juventus.

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