Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero

CALABASAS (Stati Uniti) - Kobe Bryant, star dell'NBA e stella storica dei Los Angeles Lakers, è morto all'età di 41 anni a seguito di un incidente in elicottero nella località di Calabasas, in California: l'ex stella dei Lakers stava viaggiando con altre tre persone, a bordo di un velivolo privato. Sono in totale cinque le persone decedute, nessuno a bordo è sopravvissuto allo schianto. Tra queste, secondo TMZ, ci sarebbe anche la figlia Gianna Maria Onore, di 13 anni. Le cause dell'incidente sono ancora sotto indagine da parte delle autorità, ma testimoni visivi hanno detto di aver sentito uno scoppio al motore prima che l'elicottero perdesse di quota e andasse a schiantarsi in una collina. La notizia è stata confermata dai principali organi di stampa statunitensi e da Adrian Wojnarowski, considerato tra le fonti più attendibili del mondo NBA, per ESPN. Non più tardi di ieri sera, lo stesso Kobe era stato protagonista insieme a Lebron James, attuale stessa dei Los Angeles Lakers.