Petrucci: “Lo scudetto non sarà assegnato. Stop per etica e buonsenso”

MILANO - Dopo il rugby, anche il basket deve arrendersi all'emergenza sanitaria e chiudere in anticipo la stagione 2019/2020. La decisione di fermare pure la Serie A è stata adottata dal presidente della Federazione italiana pallacanestro, Gianni Petrucci, dopo aver ascoltato il parere del Consiglio federale. “Ha prevalso il buonsenso. Noi dirigenti sportivi siamo sempre convinti che senza la nostra esistenza l'essere umano non vive bene, ma non è così - ha detto in collegamento a Sky Sport 24 -. Di fronte a quello che sta succedendo nel mondo, in particolare nel nostro Paese dove ogni giorno ci sono episodi drammatici, ricoveri, decessi, con cifre impensabili all'inizio, come possiamo pensare di portare avanti un campionato di basket, peraltro senza pubblico e con la possibilità di ulteriori casi - ha proseguito Petrucci - C’è stato buonsenso da parte di tutte le componenti, è stato molto bravo il presidente della Lega Gandini, uomo di grande esperienza. Le società si sono rese conto che non era possibile andare avanti anche per etica e buonsenso, abbiamo tante società provenienti dalle regioni maggiormente colpite. Sono sereno e soddisfatto di questa unanimità, adesso i presidenti delle Leghe hanno la possibilità di proporre le formule che ritengono più opportune per i prossimi campionati". Per quello di quest'anno, invece, Petrucci cancella ogni dubbio: "Lo scudetto ovviamente non viene assegnato".

La Fip dichiara concluso anche il campionato di A