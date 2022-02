Europe Cup, Reggio Emilia vola ai quarti: battuti i Crailsheim Merlins

Basket, segui LIVE i risultati sul nostro sito

Reggio Emilia batte i Crailsheim Merlins e vola ai quarti

Reggio Emilia chiude un primo tempo molto combattuto in svantaggio di uno sul 43-42, con Olisevicius e Thompson che rispondono prontamente ai canestri messi a segno da un precisissimo Radosavljevic (100% dal campo nei primi 20' con 1/1 da due e 3/3 da tre). Il lituano di Reggio guida i suoi ad un parziale di 10-4 ad avvio di terzo quarto, ma i canestri di Lewis e Short tengono Creilsheim attaccato alla gara. E' però un ispirato Hopkins a permettere agli emiliani di affacciarsi all'ultimo quarto in vantaggio di 6 sul 62-56. Un parziale di 7-3 iniziale regala il vantaggio in doppia cifra alla UnaHotels, che grazie ai canestri di Cinciarini che rispondono alle giocate di Kovacevic, tiene a distanza i tedeschi fino alla fine del match e vincono 79-70.