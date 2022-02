Coppa Italia, Delaney porta Milano in semifinale. Ok anche Brescia

MILANO - L'Olimpia Milano, alla sua 17esima partecipazione alle final eight di Coppa Italia Frecciarossa, la 13esima di fila, non tradisce le attese. Sul parquet casalingo del Mediolanum Forum gli uomini di coach Messina superano con il punteggio di 88-68 la Dinamo Sassari. L'Olimpia prende subito in controllo già nel primo quarto portandosi sul 27-18, poi concede forse troppo ai sardi nei secondi 10' di gioco (15-19), ma nel terzo periodo archivia senza troppe difficoltà la pratica con un pesantissimo 23-9. Grande prestazione individuale di Malcolm Delaney, protagonista assoluto della gara con un totale di 24 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Buona prova anche per Troy Daniels, che inaugura il match con una tripla da applausi e chiude con 12 punti totali. L'Olimpia approda così alle semifinali: nel mirino, l'obiettivo di difendere il titolo conquistato l'anno scorso proprio fa al Forum.