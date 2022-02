Tamberi regala spettacolo anche nel basket: show al Celebrity Game

Dalle Olimpiadi al basket, Gianmarco Tamberi continua a regalare emozioni e spettacolo. La medaglia d'oro azzurra del salto in alto è stato tra i protagonisti del Celebrity Game. Tamberi è rimasto in campo quasi tutta la gara, e nonostante la sconfitta della sua squadra (il Team Dominique, che è stato battuto 65-51 dal Team Walton) si è messo in evidenza con un serie di grandi colpi.