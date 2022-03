Basket, è ufficiale: Daniel Hackett lascia il Cska Mosca

MOSCA - Adesso è ufficiale: Daniel Hackett e il Cska Mosca si separano. A rendere nota la notizia è lo stesso club russo con un comunicato, nel quale viene detto che il play italiano "ha lasciato il club per motivi familiari e personali legati all'attuale situazione tra Russia e Ucraina, nonché alle sue possibili conseguenze". Hackett si era trasferito nel luglio del 2018 al club moscovita. Ora potrebbe tornare a giocare in Italia, la Virtus Bologna sarebbe in pole per ingaggiarlo.