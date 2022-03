Banchero protagonista e Duke vola alle Final Four Ncaa

SAN FRANCISCO (Stati Uniti) - Paolo Banchero e Duke volano a New Orleans dove dal 2 al 4 aprile si terranno le Final Four del torneo Ncaa 2022, la March Madness. I Blue Devils hanno battuto Arkansas 78-69 nel match di Elite 8 con 18 punti di A.J Green e 17 da Banchero protagonista nel break decisivo per rompere l'equilibrio sul finire del primo tempo. Questo successo segna anche un nuovo record per coach Mike Krzyzewski: infatti si tratta della 13ª apparizione alle Final Four nella sua carriera, superate le 12 del leggendario John Wooden. Duke adesso aspetta di conoscere la sua avversaria del 2 aprile, la vincente tra la cenerentola di questa March Madness, Saint Peter's, e la storica rivale dei Blue Devils, North Carolina.