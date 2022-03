Fip, via libera al tesseramento speciale per gli atleti ucraini

Lo sport da sempre veicola messaggi di accoglienza, pace e solidarietà. Con lo scoppio e l'evolversi del conflitto in Ucraina, la Fip, in accordo con la Fiba, ha avviato una procedura di tesseramento eccezionale per gli atleti provenienti dal terreno ucraino. Le società di basket che hanno intenzione di tesserare atleti che si trovino nella condizione di profughi di guerra, rifugiati o richiedenti asilo possono attivare la richiesta di tesseramento su fiponline e, contestualmente, segnalare il numero di pratica all'Ufficio Tesseramento Atleti inviando una mail ad atleti@fip.it. L'ufficio si attiverà per concludere le procedure necessarie per il tesseramento. La documentazione allegata sarà valutata caso per caso prendendo in esame anche le particolari condizioni associate ai ricongiungimenti familiari o di richiesta di ospitalità, ma in linea generale si ricorda di allegare: documentazione rilasciata dalla Polizia di Frontiera o dalla Questura di richiesta di protezione internazionale; assegnazione/richiesta di codice fiscale; passaporto contenente l'ultimo timbro apposto dalle autorità frontaliere.