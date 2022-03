Europe Cup, Reggio Emilia ko con il Bakken: Strautins non basta

Aarhus (Danimarca) - Cade nella semifinale d'andata dei playoff di Fiba Europe Cup, Reggio Emilia che si arrende, in trasferta, al Bakken Bears per 74-72: tra 7 giorni il ritorno al PalaBigi sarà decisivo per la conquista della finale. In terra danese gli uomini di Caja lottano punto a punto con la formazione avversaria nel primo quarto, ma nel secondo i padroni di casa, grazie ad un'ottima interpretazione corale ispirata da Diouf (top scorer dei sui con 19 punti), riescono ad allungare anche sul +12 chiudendo all'intervallo sul 48-41. Al ritorno dagli spogliatoi la UnaHotels si ritrova con un ottimo Cinciarini a dispensare assist (saranno 16 con 10 punti), ma non riesce a ridurre al forbice; serve allora un inizio di quarto quarto spettacolare, targato Strautins-Johnson (17 punti e 13 rimbalzi il primo, 19 e 8 il secondo), che rimette tutto in equilibrio. La lotta è serrata con gli emiliani che riescono addirittura a passare avanti di 1 con i 2 punti di Hopkins, è però la tripla a 30" dalla sirena di Harris a regalare gara 1 al Bakken Bear.