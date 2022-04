SASSARI - La Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha comunicato di aver raggiunto l'accordo con Travis Diener fino al termine della stagione con opzione per la prossima. Il playmaker americano con passaporto italiano sbarcherà a Sassari nei prossimi giorni per mettersi subito a disposizione di coach Bucchi e del preparatore atletico Boccolini. Diener ha giocato in NBA (con Orlando, Indiana e Portland) e ha già vestito la maglia biancoblù (dal 2010 al 2014).