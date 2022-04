Ncaa, Banchero non basta a Duke: in finale ci va North Carolina

DURHAM (Stati Uniti) - Paolo Banchero mette a referto 20 punti e 10 rimbalzi nella semifinale Ncaa fra Duke e North Carolina, ma non basta: nell'ultima partita in carriera di coach K, che chiude dopo 47 anni e 1202 vittorie, sono i Tar Heels a spuntarla 81-77 e a staccare il pass per la finale di New Orleans in programma lunedì notte: è Caleb Love a regalare il successo a North Carolina, con 28 punti ma soprattutto con la tripla finale che mette in ghiaccio la partita. North Carolina sfiderà Kansas, che nell'altra semifinale ha superato 81-65 Villanova.