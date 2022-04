Ncaa, Kansas fa festa: North Carolina battuta in rimonta

NEW ORLEANS (USA) - Trionfo dell'Università del Kansas che nell'emozionante finale di New Orleans (quasi 70mila spettatori alla Caesars Superdome) batte in rimonta quella della Carolina del Nord e conquista il suo quarto titolo nel campionato americano di basket universitario (Ncaa). Jayhawks in svantaggio di 15 punti (40-25) ma capaci di imporsi sui Tar Heels (72-69) con il difensore Ochai Agbaji che si è distinto con 12 punti ed è stato nominato miglior giocatore del torneo. L'imponente pivot David McCormack, autore di 15 punti, ha permesso a Kansas di passare (70-69) grazie ad un prezioso rimbalzo a 1'16" dal termine. Poi ha segnato due punti, dando a Kansas un vantaggio di 72-69 con 22,3 secondi sul cronometro. Il tentativo di pareggio da tre punti di Caleb Love, sulla sirena, ha mancato il bersaglio. "Ero negli spogliatoi all'intervallo e sorridevo ai miei compagni di squadra, pensavano che fossi pazzo - ha raccontato McCormack, 22 anni -. Ho detto: 'Ehi, adesso usciamo di qui per il secondo tempo e ci stiamo divertendo, stiamo facendo ciò per cui siamo nati, ciò che ci ha portato a questo momento'. E lo abbiamo fatto". L'ultimo titolo universitario di Kansas risaliva al 2008.