(Un)Fair: l'arte va a canestro con Slums Dunk

Milano, 7 aprile 2022 – Cosa hanno in comune l’arte contemporanea e la pallacanestro? La risposta sarà visibile e tangibile ad (un)fair, l’innovativo format di fiera-non-fiera d’arte contemporanea in programma a Milano dall’8 al 10 aprile. Spontaneità, immediatezza, emozioni e assenza di barriere sono concetti condivisi dall’arte e dallo sport, ambiti in cui la diversità è intesa come arricchimento e non come limite.