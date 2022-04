Melli out un mese, altro guaio per l'Olimpia Milano

MILANO - Altra brutta notizia per l'Olimpia Milano di Ettore Messina che perde per un mese Nicolò Melli. L'ala azzurra è uscita per infortunio nel finale di gara 1 dei playoff di Eurolega, persa dall'Armani contro l'Efes, e l'esito degli esami ha evidenziato una lesione al gemello della gamba destra. Per i meneghini, l'assenza di Melli si va ad aggiungere a quella di Gigi Datome (operato al ginocchio) e Dinos Mitoglou (sospeso per doping). Questo il comunicato del club: "La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che durante la gara di ieri contro l’Efes, Nicolò Melli ha riportato una lesione del gemello mediale della gamba destra che verrà rivalutata in quattro settimane". Un mese di stop dunque: la serie dei playoff di Eurolega è quindi già finita per Melli che conta di rientrare per la post season del campionato italiano.