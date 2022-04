Europe Cup, Reggiana ko nel primo round della finale col Bahcesehir

BOLOGNA - Reggio Emilia sconfitta nel match di andata della finale di Europe Cup con i turchi del Bahcesehir, che passano all'Unipol Arena 72-69. Un risultato che tiene comunque ancora vive le speranze dell'Unahotels Reggio Emilia, grazie ad uno splendido quarto quarto concluso sul 22-9, che consentirà agli emliani di andare a Istanbul il 27 aprile per giocarsi il trofeo. La squadra vincitrice, infatti, sarà decretata dall'aritmetica, in base alla somma dei punti realizzati nei due match. Davanti a 3mila tifosi emiliani, iniziano meglio i quotatissimi turchi, sconfitti solo una volta in tutta la stagione europea, che dopo un primo quarto vinto 19-18, allungano nei successivi parziali con un 21-16 e un 23-13 che lasciano pensare ad un match senza storia, prima dell'incredibile recupero dei padroni di casa, che chiudendo con un parziale di 22-9 raddrizzano in qualche modo il match e le chance di vittoria finale. Capitan Cinciarini ancora una volta il migliore dei suoi con 20 punti e 9 assit: la bandiera di Reggio Emilia spera ora di poter festeggiare un titolo che manca dal 2014, quando gli emiliani trionfarono nell'EuroChallenge.