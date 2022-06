MADRID (SPAGNA) - Preoccupazione in casa Real Madrid per le condizioni del coach Pablo Laso che "è stato ricoverato all'ospedale universitario Sanitas La Moraleja dopo aver subito un infarto del miocardio questa mattina". A comunicarlo oggi (domenica 5 giugno) in una nota è stata la stessa società spagnola, la cui squadra è impegnata nelle semifinali dei playoff ACB che la vedono avanti 2-0 nella serie contro il Baskonia.