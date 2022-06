Italbasket, Pozzecco si prepara per il raduno: ecco i convocati

TORINO - Pronta a partire l'avventura da ct azzurro per Gianmarco Pozzecco che ha diramato la sua prima lista di convocati in vista del raduno del prossimo 20 giugno a Trieste. Il nuovo tencico azzurro inaugura il suo ciclo tra conferme, novità e graditi ritorni: prima chiamate per Luca Severini, Leonardo Okeke e John Petrucelli, da poco in possesso del passaporto italiano; tornano invece in Nazionale Achille Polonara e Marco Spissu, le cui ultime apparizioni sono state nel quarto di finale Olimpico contro la Francia a Tokyo la scorsa estate. Per Guglielmo Caruso e Tomas Woldetensae nuova chiamata dopo il training camp 2021. Il primo match ufficiale sarà contro la Slovenia (sabato 25 giugno all’Allianz Dome, ore 20.30) che da qualche giorno ha diramato la lista dei convocati tra i quali figurano anche Luka Doncic e i fratelli Goran e Zoran Dragic.