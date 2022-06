Michineau, nuovo rinforzo per la Gevi Napoli: è ufficiale

Michineau, nuovo rinforzo per Napoli, è ufficiale

Nato a Les Abymes, in Guadalupa, Classe 1994, Michineau è un playmaker di 191 centimetri per 82 kg. Il nuovo giocatore della Gevi ha iniziato la sua carriera nell’Elan Chalon, giocando per 3 stagioni, dal 2013 al 2016, nel massimo campionato francese, debuttando anche in Eurocup. Michineau poi si trasferisce al Boulogne Levallois, dove ha giocato nelle ultime quattro stagioni, fornendo ottime prestazioni in Campionato ed in Eurocup. Nell’ultimo campionato, disputato ancora a Parigi, ha concluso una stagione da 7.8 punti per partita e 4 assist , mentre in Eurocup 8.5 punti di media e 3.1 assist; debuttando anche in nazionale.

Buscaglia: "Michineau avrà un ruolo cruciale"