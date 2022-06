Basket: Dopo lo scudetto, l'Armani futura è già fatta. E con Poeta assistente

TORINO - Lo scudetto più dolce, il n. 29 spazzando via la Virtus segafredo Bologna, a capo di una stagione che ha fatto riabbracciare l'Olimpia al suo popolo, il Forum stracolmo di passione e civiltà sportiva. E dopo mille traversie, compresi due casi doping, quello pesante di Mitoglou che ha pesato sul playoff di Eurlega con l'Efes insieme con l'infortunio a Melli e il covid nelle precedenti settimane.In una Eurolega chiusa al terzo posto i stagione regolare, da protagonista. Con una organizzazione societaria di livello Nba, la migliore d'Europa. Ettore Messina ha tagliato il traguardo di coach tricolore in tre città diverse (Bologna, Treviso e ora Milano) come Valerio Bianchini e Carlo Recalcati. E nel frattempo con il gm Christos Stavropoulos ha già completato la costruzione dell'Armani 2022/23. Toccherà alle rivali in Europa e in Italia rincorrere. Sarà comunque squadra mezza rivoluzionata. Partono Chacho Rodriguez per finire la carriera a casa, al Real e Malcolm Delaney che vuole rallentare la sua attività. Per scelta societaria non ci sarann: Troy Daniels, Ben Bentil, Dinos Mitoglou (sospeso per doping), Kaleb Tarczewski.

I nuovi arrivi saranno: Kevin Pangos, playmaker 29enne che dopo Zenit e Cleveland aveva firmato col Cska, con cui deve limare dettagli. Poi Naz (Nazareth) Mitrou-Long, 28enne play-guardia canadese straordinario a Brescia, la guardia Billy Baron, 31enne dallo Zenit San Pietroburgo. Stefano Tonut, a Milano a 28 anni con una stagione di ritardo sul previsto, poi Brandon Davies, centro di 2,08 e 31 anni dal Barcellona. Manca ancora ufficialmente il 4: c’è accordo con Johannes Voigtmann (tedesco di 2,11 e 29 anni) ma il Cska ha contratto. Alternativa Mike Tobey, 2,13. Restano: Baldasso, Hall, Shields, Datome, Alviti, Melli, Ricci, sir Kyle Hines per il quale è stata annunciata proprio ieri la permanenza e Biligha. L’idea è partire con 15 giocatori, potrebbero essere 16 con Jerian Grant, visto il suo ottimo finale di stagione. Cambi nello staff. Pozzecco da oggi è ct ed Esposito va a Reggio Emilia. Arriva Dan Shamir, coach israeliano, 47 anni, assistente al Cska di Messina, coach Hapoel Eliat, Holon e New Zealand Breakers. E la grade novità è Peppe Poeta, anche assistente azzurro, appena ritiratosi dal basket giocato.