Gandini: "Milano-Virtus? Grande finale senza esclusione di colpi"

"Superlega nel calcio come l'Eurolega? Nel basket c'è questa situazione ormai da 20 anni. Nel 2000 ci fu la scissione che ha portato alla Eurolega a inviti che tutti conosciamo. E' una situazione confusa, per le coppe europee. C'è la Fiba e dall'altra parte l'Eurlega che si contengono le migliori squadre del continente. Questo genera problemi di calendario, trovare spazio per tutte le competizioni è molto complesso. E io devo tutelare il campionato, l'interesse di 16 squadre e non solo di chi fa le squadre europee. Ci sono dialoghi in corso anche con l'Nba, per trovare una quadra a livello generale e avere una situazione più chiara nel giro di due-tre stagioni". Sono le parole di Umberto Gandini , presidente della Lega Basket, a Radio1, parlando della situazione delle coppe europee nel basket .

Le dichiarazioni di Gandini

Sulle polemiche tra Virtus Bologna e Olimpia Milano che hanno fatto da sfondo ad una spettacolare finale scudetto, vinta dai biancorossi di Messina, ha spiegato: "Polemiche arbitrali come nel calcio? Sono state delle finali tra due grandissime società, che si sono affrontate senza esclusioni di colpi. Sono soddisfato da quello che hanno fatto in campo. Milano e Bologna sono due squadre che saranno costruite per giocare ai massimi livelli per una stagione che richiederà grandi sforzi. La Virtus è l'ultima italiana ad aver vinto l'Eurolega oltre 20 anni fa e sicuramente affronterà la competizione con attenzione. per una società come Milano l'Euroega è sempre un obiettivo importante. Una sfida che si giocherà sui budget, sulla capacità di attrarre grandi giocatori e su quella chimica per ottenere grandi risultati".