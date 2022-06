Olimpia Milano, Kyle Hines rinnova: "Voglio vincere ancora"

MILANO - L'Olimpia Milano ha trovato un accordo con Kyle Hines, per il prolungamento del suo contratto. Dopo aver festeggiato la vittoria del titolo, il club lombardo ha iniziato a programmare il futuro. Partendo dalle conferme dei suoi campioni. L'ala-centro americana si è detta entusiasta dell'accordo raggiunto. "Milano è una città che io e la mia famiglia abbiamo imparato ad amare, mi piace questa società , mi piace giocare insieme a questo gruppo di ragazzi - ha detto Hines - Ho scelto Milano per continuare a vincere, che per me è l'unica cosa importante, sono felice di poter continuare qui". Hines è arrivato a Milano l'estate del 2020 e ha collezionato uno scudetto, una Supercoppa e due Coppe Italia. E' stato inoltre nominato per tre volte (l'ultima in questa stagione), difensore dell'anno in EuroLeague.