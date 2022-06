Banchero n.1 Nba fa sognare l'Italia. Applaude anche Mbappé

TORINO - Ci sono tutti per l’incoronazione di Paolo Banchero a numero 1 delle scelte Nba, nuovo crac del basket professionistico americano che viene preso dagli Orlando Magic, vestito in modo un tantino eccentrico ma con una presenza di classe, eh. Con lui nel parterre la famiglia che se lo coccola: mamma Rhonda, papà Mario (grazie al quale ha il passaporto italiano e giocherà per la Nazionale azzurra), e il fratellino. Poco più in là dove sta concedendo l’ennesima intervista, spunta Kylian Mbappé, pure lui accerchiato dai microfoni e festeggiato da… Spike Lee, il regista da Oscar grandissimo tifoso di pallacanestro. Il francese del Psg guarda Banchero a pochi metri e l’allineamento stellare è fatto. I campioni moderni, meticci, figli del mondo globale sono lì, a pochi passi l’uno dall’altro. Giovani e con il futuro davanti a loro. Beh, Mbappé ha già vinto il Mondiale, Banchero sogna di guidare l’Italia lassù. Prossimamente…