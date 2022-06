All Star Colosseum, al via lo spettacolo del basket 3x3

All Star Colosseum riparte in grande stile. La realtà di basket 3x3 punta a coinvolgere la scena romana, tra eventi ed interventi in prima linea sullo sviluppo del movimento competitivo. Un vero e proprio rilancio rispetto all’ottimo percorso dello scorso anno, conclusosi con le finals giocate in agosto in quel di Cesenatico.

All Star Colosseum pensa in grande! Da Roma Sport Network ai nuovi partner:

Un percorso di crescita ambizioso quello di All Star Colosseum, che ha radici profonde su tutto il territorio della Capitale e punta ad emergere come realtà aggregativa ed attenta al sociale. A certificarlo gli ingressi nel progetto dell’associazione culturale PAG e del musicista e compositore Emanuele Frusi, nuovo centro di gravità permanente del versante artistico e musicale dei prossimi eventi. Un’operazione a tutto tondo, dunque, che anche grazie alle conferme del Brand Ambassador Daniele Paggi e del supporto digitale di Pick-Roll SrL mira a prendere piede in maniera trasversale, unendo l’aspetto competitivo e quello inclusivo della pallacanestro. L’ingresso nel consorzio Roma Sport Network, nuovo potenziale punto di riferimento del movimento sportivo della Capitale, non fa che elevare ancora di più il lavoro svolto da All Star Colosseum nella diffusione a macchia d’olio del basket 3x3, ormai in pianta stabile nel programma olimpico.

Il torneo FIP del 25-26 giugno primo banco di prova

La voglia e l’ambizione di lanciarsi nell’organizzazione di eventi ha permesso ad All Star Colosseum di puntare ad un ruolo di primissimo livello. Banco di prova non potrà che essere la prima tappa dell’edizione 2022 del torneo 3x3 FIP categorie Open maschili e femminili, in programma sabato 25 e domenica 26 giugno. Nella casa del Basket Roma giocatori ed appassionati si ritroveranno in una kermesse che si preannuncia spettacolare. A contribuire a creare il contesto perfetto anche una lunga serie di artisti d’eccezione: partenza col botto già al sabato Dj Fabio e lo special Vocalist Adriano Moretti che presenterà Dirtyland, Classico marinara, Lady the Murder, Ginga e Homeboyz Crew. Domenica 26 Giugno la festa continua grazie a DJ Frenk con gli Speech di G-Miller e, prima della finale, si esibiranno i ragazzi della Shot’s Bounce Crew, finalisti dell’ultimo Italia’s Got Talent. Ma la crescita del progetto deve passare anche attraverso lo sviluppo di un team competitivo. Ecco allora che prende forma una squadra giovane, quella di All Star Colosseum, caratterizzata da una forte impronta capitolina mescolata ad un tasso tecnico di valore. Federico Frisari, Raffaele Romano, Ivan Caridà, Andrea Valentini, Davide Paglia i giocatori coinvolti, tutti con un passato tra Serie B e Serie C del tradizionale basket 5 contro 5. Anche per loro, una nuova vita sportiva ed un ruolo apicale nello sviluppo della comunità cestista romana.

“L'obiettivo è crescere sportivamente e culturalmente, con un occhio di riguardo alla comunità”

Racconta con passione il responsabile del Progetto All Star Colosseum Francesco Santucci: “L’obiettivo che ci siamo prefissati rispetto allo scorso anno è quello di lavorare ancora di più per la crescita del basket 3x3 sul territorio di Roma e del Lazio attraverso lo sviluppo di eventi legati al 3x3, in modo da incentivare la nascita di vari team su Roma e provincia”. “L’importante investimento sulla componente artistica certifica - ha proseguito Santucci - come All Star Colosseum si muove con l’intento di ritagliarsi uno spazio importante come movimento sociale e culturale, oltre che sportivo. Il coinvolgimento e l’integrazione tra giovani appassionati sono la nostra forza e dovranno darci una spinta fondamentale in vista di un futuro con il basket al primo posto”.